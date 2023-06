Polizei Bonn

POL-BN: Nach versuchtem Raub in Plittersdorf: Polizei sucht Geschädigte eines Körperverletzungsdeliktes

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei ermittelt aktuell gegen einen 32-jährigen Mann, der einen 52-Jährigen bei einem versuchten Raub schwer verletzt und außerdem zwei noch unbekannte Männer angegriffen haben soll. Die Taten ereigneten sich bereits am letzten Freitag (09.06.2023).

Zur Tatzeit zwischen 20:45 Uhr und 21:15 Uhr war der 32-Jährige an Gleis 2 der Stadtbahnhaltestelle Plittersdorfer Straße zunächst mit einem Unbekannten in Streit geraten. Im weiteren Verlauf soll er diesen und einen weiteren noch unbekannten Mann mit seinen Fäusten geschlagen haben. Der 52-Jährige, der die Situation beobachtete, versuchte zu schlichten. Als dies misslang, flüchtete er vom Bahnsteig, wurde jedoch im Aufgang von dem 32-Jährigen eingeholt und zu Boden gedrückt. Der Tatverdächtige soll dann versucht haben, dem Geschädigten dessen Tasche zu entreißen und ihn ins Gesicht geschlagen sowie getreten haben. Hierbei erlitt der 52-Jährige schwere Gesichtsverletzungen, die zu einer stationären Aufnahme im Krankenhaus führten.

Der Tatverdächtige wurde von alarmierten Polizeibeamten vor Ort angetroffen und später von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, da er ebenfalls leicht verletzt war. Die beiden unbekannten Geschädigten waren bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Die Ermittler bitten diese daher um Kontaktaufnahme über 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de.

