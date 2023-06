Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Plittersdorf: Pkw nach Verfolgungsfahrt auf der B 9 gestoppt - Polizei fahndet nach drei Fahrzeuginsassen

In der Nacht zu Freitag (16.06.2023) wurde die Bonner Polizei von der Polizei Rheinland-Pfalz über eine Verfolgungsfahrt auf der B 9 in Richtung Norden informiert. Ein mit mehreren Personen besetzter Audi hatte dabei polizeiliche Anhaltezeichen missachtet und war mit überhöhter Geschwindigkeit davongefahren.

Gegen 00:35 Uhr erreichte der augenscheinlich unfallbeschädigte Pkw Bonn-Mehlem und fuhr weiter in Richtung Norden. Um 00:39 Uhr überfuhr das Fahrzeug auf der B 9/Godesberger Allee zwischen Germanenstraße und Suebenstraße sogenannte Stop-Sticks, die von der Bonner Polizei dort ausgelegt worden waren. Hierdurch wurde das Fluchtfahrzeug gestoppt. Drei Personen verließen daraufhin unmittelbar das Fahrzeug und flüchteten nach Osten in Richtung der angrenzenden Wohnbebauung in Bonn-Plittersdorf. Die Männer konnten auch im Rahmen intensiver Suchmaßnahmen, an denen neben zahlreichen Streifenwagen und Zivilfahndern auch ein Polizeihubschrauber und mehrere Diensthundführer beteiligt waren, nicht mehr angetroffen werden.

Bei der Durchsuchung des sichergestellten Fluchtfahrzeugs, an dem offenbar gestohlene Kennzeichen angebracht waren, wurden Einbruchwerkzeuge aufgefunden. Wie sich herausstellte, stammten die Unfallschäden des Pkw von einem Verkehrsunfall, der sich während der Verfolgungsfahrt in Rheinland-Pfalz ereignet hatte. Die Ermittlungen dauern an.

