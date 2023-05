Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wortgefecht führt zu Strafanzeige

Kaiserslautern (ots)

Ein Streit ist einer Frau aus dem Stadtgebiet am Montagabend zum Verhängnis geworden. Die 45-Jährige geriet an einer Bushaltestelle in der Kantstraße mit einem Mann in eine hitzige Diskussion. Ein Zeuge, der die Auseinandersetzung mitbekam, machte sich Sorgen, dass das Wortgefecht eskalieren könnte, und informierte die Polizei.

Als die ausgerückte Streife wenig später vor Ort eintraf, hielt sich nur noch die Frau an der Bushaltestelle auf. Die 45-Jährige gab zwar an, dass es sich lediglich um verbale Streitigkeiten gehandelt habe, weil die Polizisten aber den Eindruck hatten, dass die Frau unter Drogeneinfluss steht, wurden ihre Taschen durchsucht. Dabei kam ein Plastiktütchen mit grün-bräunlichen Pflanzenblüten zum Vorschein. Da der Verdacht bestand, dass es sich um Marihuana handelt, wurde die Substanz sichergestellt. Die 45-Jährige machte von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Auf sie kommt nun eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell