POL-PPWP: Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) - In einer Seitenstraße in der Innenstadt sind sich am Montagmorgen ein Auto- und ein Fahrradfahrer in die Quere gekommen. Gegen 7.40 Uhr kam es an der Ecke Ludwigstraße/Hornstraße zu einem Zusammenstoß. Dadurch stürzte der Radler und verletzte sich. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der 24-jährige Autofahrer mit seinem Opel Vivaro in der Hornstraße in Richtung Ludwigstraße unterwegs. Der ...

