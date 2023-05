Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auffahrunfall endet in Kettenreaktion

Kaiserslautern (ots)

Aufgrund der Unachtsamkeit eines 71-jährigen Autofahrers kam es am Montagnachmittag, in der Pariser Straße zu einem folgenschweren Unfall. Als er stadtauswärts fuhr, übersah der Mann den Rückstau an der Einmündung zum Arizona Boulevard. Ein rechtzeitiges Bremsen war nicht mehr möglich. Er krachte mit seinem Skoda Superb auf das Heck des wartenden Ford Fiesta. Dieser wurde wiederum auf den vor ihm stehenden VW Fox und dieser seinerseits auf einen Audi A 6 geschoben. Die Beschädigungen an dem Skoda, dem Ford und dem VW waren so gravierend, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Am Audi entstand ebenfalls leichter Sachschaden; er blieb aber fahrbereit. Der Unfallverursacher zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu. Die 22-jährige Fahrerin des VW Fox wurde ebenfalls leicht verletzt. Bei beiden erfolgte eine Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. |kfa

