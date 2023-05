Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verstärkung für die Polizei in der Westpfalz

Kaiserslautern (ots)

Das Polizeipräsidium Westpfalz hat Verstärkung erhalten. Im Mai wurden 35 Beamtinnen und Beamte zu der Behörde im Südwesten von Rheinland-Pfalz versetzt, darunter "altgediente" Polizistinnen und Polizisten, die von anderen Präsidien in die Westpfalz wechselten, und "frischgebackene" Kommissare, die ihr Studium an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz erfolgreich abgeschlossen haben. Sie werden künftig in den Polizeidirektionen Kaiserslautern und Pirmasens sowie in der Kriminaldirektion Kaiserslautern eingesetzt. Christof Gastauer, der stellvertretende Behördenleiter, hieß seine Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen.

Der Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westpfalz umfasst neben den kreisfreien Städten Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken, die Landkreise Kaiserslautern, Kusel und Südwestpfalz sowie die Verbandsgemeinden Nordpfälzer Land und Winnweiler (Donnersbergkreis), ebenso wie den südlichen Teil der Verbandsgemeinde Nahe-Glan (Landkreis Bad Kreuznach).

Etwa 600 000 Menschen, einschließlich der stationierten NATO-Streitkräfte, leben auf etwa 2.870 Quadratkilometer in dieser Region, die im Süden von den französischen Departements Elsass und Lothringen, im Westen vom Saarland, im Norden vom Nahe-Gebiet und im Osten von der Vorder- und Südpfalz begrenzt wird. Die größte Stadt im Zuständigkeitsbereich und damit Sitz des Polizeipräsidiums Westpfalz ist Kaiserslautern.

Für Sicherheit in der Region sorgen die rund 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidium Westpfalz. Die meisten Beschäftigen sind unmittelbar mit Sicherheitsaufgaben befasst.

Weitere Informationen über das Polizeipräsidium Westpfalz finden Sie unter https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-westpfalz/ im Internet. |erf

