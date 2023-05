Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannter beschädigt Autospiegel

Kaiserslautern (ots)

Wer kann Hinweise geben? Am Sonntagnachmittag meldet eine 27-jährige Frau der Polizei, dass jemand den Außenspiegel ihres VW Multivan beschädigt hat. Der Wagen war von Montag, 08.05., um 16 Uhr, bis zum Sonntag um 16:30 Uhr vor der Glockenstraße 63 am Straßenrand abgestellt. Der Schaden wurde an der zum Gehweg zugewandten Fahrzeugseite verursacht. Daher geht die Polizei davon aus, dass dies nicht durch einen Verkehrsunfall passiert sein kann und ermittelt derzeit wegen einer Sachbeschädigung. Wer im genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, wird gebeten, die Polizei in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 anzurufen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell