POL-PPWP: Unfälle mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht hat eine Frau aus der Straße "Auf dem Sess" angezeigt. Demnach wurde der BMW der Frau am Samstag zwischen 16 und 20 Uhr von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt. Der Verursacher meldete sich jedoch nicht.

Wie die 23-Jährige bei der Polizei zu Protokoll gab, hatte sie ihren Pkw gegen 16 Uhr gegenüber des Hauses Nummer 2 am Fahrbahnrand abgestellt. Als sie vier Stunden später zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der Fahrertür fest. Den Spuren nach dürfte ein anderes Fahrzeug beim Rangieren gegen den BMW gestoßen sein.

Gesucht wird auch nach dem Verantwortlichen, der am Sonntag zwischen 15 und 20 Uhr in der Augustastraße einen Audi A6 beschädigt hat. Der Pkw war in Höhe des Hauses Nummer 79 längs der Fahrbahn geparkt. Vermutlich im Vorbeifahren hielt ein anderer Verkehrsteilnehmer nicht den nötigen Seitenabstand ein und "rasierte" den Außenspiegel des Audi ab.

Auch im Bezinoring kam es zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Hier war ein Opel Meriva betroffen, der in Höhe des Hauses Nummer 59 am Fahrbahnrand abgestellt war. Er wurde an der vorderen Stoßstange beschädigt. Vermutlich war ein anderer Wagen, der die Parklücke vor dem Opel nutzen wollte, beim Ein- oder Ausparken dagegen gestoßen.

Hinweise auf die jeweiligen Verursacher nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631 369-2150 jederzeit entgegen. |cri

