POL-PPWP: Ungenügender Sicherheitsabstand - Motorradfahrer verletzt

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots) - In flagranti hat ein Mann in der Nacht zu Sonntag in Niederkirchen einen ungebetenen Besucher erwischt - und diesen in die Flucht geschlagen. Der Zeuge hatte gegen Mitternacht in der Straße "Am Elschberg" eine dunkle Gestalt beobachtet, die sich Zutritt zu einem Privatgrundstück verschaffte, indem sie über den Zaun in den Innenhof des Anwesens sprang. Als der Unbekannte sich ...

