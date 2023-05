Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldautomat hält Aufbruchsversuch stand

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte versuchten am Wochenende in der Weilerbacher Straße einen Geldautomaten zu knacken. Der Aufbruchsversuch fiel am Samstagmorgen auf. Die Täter gingen den frei stehenden Automaten offensichtlich mit brachialer Gewalt an. Das Gerät wurde dabei beschädigt, hielt der Einwirkung der Unbekannten letztlich jedoch stand. Der Schaden, den die Täter verursachten, geht vermutlich in die Tausende. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind in Kaiserslautern-Einsiedlerhof am Wochenende Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell