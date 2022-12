Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.12.2022

Stadtkreis Heilbronn

Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld

Am Freitag, zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Fichtestraße in Heilbronn ein. Nachdem sie das Glas einer Balkontüre eingeschlagen hatten, gelangten sie in das Haus. Die dortigen Zimmer wurden durchwühlt und Schmuck sowie Bargeld mit einem Wert im vierstelligen Bereich gestohlen. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung des Einbruchs geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Main-Tauber-Kreis

Lauda-Königshofen: Verkehrsrowdy unterwegs - Zeugen gesucht

Am Freitagmittag, gegen 13.15 Uhr, war eine Streife der Autobahnpolizei aus Tauberbischofsheim auf der B 290 bei Lauda-Königshofen unterwegs. Dabei konnten die Beamten beobachten, wie ein silberfarbener Mercedes E 350 CGI mit MGH-Kennzeichen, auf der B 290 in Fahrtrichtung Bad Mergentheim, die Verkehrsvorschriften grob missachtete. Nach dem Laudaer Dreieck überholte der 23-jährige Fahrer an der Einmündung Messelhausen eine Fahrzeugschlange über den Linksabbiegestreifen mit einer Geschwindigkeit von ca. 160 km/h. Nach Königshofen überholte der junge Mann an der Einmündung "Am Wölfertspfad" erneut über den Linksabbiegestreifen trotz ausgeschildertem Überholverbot. Er beschleunigte dann in Richtung Unterbalbach auf ca. 180 km/h und dies bei erlaubten 100 km/h. In Unterbalbach wurde das Auto dann von der Polizeistreife angehalten. Bei der Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass es sich bei dem 23-Jährigen um einen Fahranfänger in der Probezeit handelt. Die Autobahnpolizei in Tauberbischofsheim, Telefon 09341 60040, sucht nun Zeugen, die die Fahrweise des jungen Mannes beobachten konnten, bzw. durch dessen Fahrverhalten behindert oder gar gefährdet wurden.

Hohenlohekreis

Kupferzell: Lkw-Zug von der Fahrbahn abgekommen

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 03.00 Uhr, war ein 42-Jähriger mit seinem Lkw-Zug auf der Autobahn 6 in Richtung Nürnberg unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Kupferzell kam er aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen die Schutzplanken am rechten Fahrbahnrand und überfuhr auch das Ausfahrtsschild. Bei dem Touchieren der Schutzplanken wurde der Kraftstofftank des Lkw aufgerissen. So gelangten ca. 350 Liter Diesel in das Erdreich am Unfallort. Die zuständige Behörde ordnete an, dass das betroffene Erdreich ausgebaggert werden muss. Bei dem Unfall entstand an dem Lkw ein Sachschaden in Höhe von ca. 50 000 Euro. Der Schaden an der Autobahneinrichtung bzw. dem verunreinigten Erdreich wird auf ca. 10 000 Euro beziffert. Im Bereich der Unfallstelle mussten die Auffahrt in Richtung Nürnberg sowie die rechte Fahrspur auf der Autobahn infolge der Reparatur- und Aufräumarbeiten bis gegen 08.30 Uhr gesperrt werden.

Neckar-Odenwald-Kreis

Neckarzimmern: Alles falsch gemacht - Mann in Haft

Einen nicht alltäglichen Polizeieinsatz gab es am Freitagnachmittag für die Beamten des Polizeireviers Mosbach. Gegen 15.30 Uhr wurde der Polizei durch mehrere Anrufer mitgeteilt, dass ein betrunkener Mann auf der B 27 in Neckarzimmern laufen und sich dabei aggressiv verhalten würde. Plötzlich stieg der Mann in einen VW Passat mit ungarischem Kennzeichen und fuhr damit in Schlangenlinien mehrere 100 Meter in Richtung Heilbronn. Er kam dabei sowohl auf die Gegenfahrspur als auch nach rechts von der Straße ab. Plötzlich stellte er sein Auto mit laufendem Motor im Bereich Neckarzimmern auf der Bundesstraße ab und stieg aus. Gegenüber den eintreffenden Beamten einer Streife des Polizeireviers Mosbach nahm der Mann, ein 34-Jähriger mit einem Wohnort im Landkreis Heilbronn, eine aggressive Haltung ein. Er widersetzte sich der Aufforderung der Beamten, stehen zu bleiben und versuchte zu flüchten. Als er eingeholt wurde, wehrte er sich mit Kräften gegen die Festnahme. Einen Alkoholtest verweigerte der 34-Jährige. So wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann das ihm gehörende Auto mit ungarischer Zulassung hätte ummelden müssen. Außerdem wurde er aufgrund eines Haftbefehls bereits gesucht, da er eine Geldstrafe nicht bezahlt hatte. Aus diesem Grund wurde er im Anschluss an die polizeilichen Ermittlungen in die Justizvollzugsanstalt in Heilbronn eingeliefert. Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

