Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Holzzaun beschädigt - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird der Polizei in Kaiserslautern eine Sachbeschädigung an einem Holzzaun gemeldet. Laut den Angaben der Augenzeugen trat um 03:35 Uhr eine Gruppe von zirka 20 Personen in der Richard-Wagner-Straße gegen einen zwei Meter hohen Holzzaun und eine Mülltonne. Der Zaun wurde hierbei beschädigt. Bei der Gruppe soll es sich der Kleidung nach wohl um FCK-Fans gehandelt haben. Offenbar kam es kurz zuvor zu Streitigkeiten zwischen den besagten Personen und den Bewohnern des Hauses. Die genauen Tatumstände sind derzeit Inhalt der polizeilichen Ermittlungen. Wer Hinweise geben kann oder etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, kann sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell