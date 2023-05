Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ungebetener nächtlicher Besucher

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In flagranti hat ein Mann in der Nacht zu Sonntag in Niederkirchen einen ungebetenen Besucher erwischt - und diesen in die Flucht geschlagen. Der Zeuge hatte gegen Mitternacht in der Straße "Am Elschberg" eine dunkle Gestalt beobachtet, die sich Zutritt zu einem Privatgrundstück verschaffte, indem sie über den Zaun in den Innenhof des Anwesens sprang. Als der Unbekannte sich dann auch noch verdächtig für das dort abgestellte Auto interessierte, sprach der Zeuge die Person an. - Damit hatte der Unbekannte offenbar nicht gerechnet. Er ergriff sofort die Flucht auf demselben Weg wie er gekommen war. Allerdings beschädigte er beim erneuten Sprung über den Zaun zwei Elemente. Die Polizei ermittelt deshalb wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung.

Von dem nächtlichen Besucher ist leider bislang nur bekannt, dass vollständig schwarz gekleidet war und eine Wollmütze trug.

Ob der Eindringling möglicherweise auch etwas mit der Beschädigung einer Gartenfigur am gleichen Anwesen in der vergangenen Woche zu tun hat, ist unklar. Die Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |cri

