POL-PDLU: Einbruch in Kindergarten

Speyer (ots) - Am 23.04.2023 gegen 16:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Speyer einen 22-jährigen Mann in seinem Fahrzeug. Bei der Kontrolle zeigte der Mann deutliche Anzeichen auf Drogenkonsum. Der Mann gab an, Cannabis aus medizinischen Gründen zu konsumieren. Einen Drogentest verweigerte er. Dem 22-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Außerdem meldeten ...

mehr