Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Polizeiliche Bilanz der Frühjahrsmesse 2023

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 06.04.2023, bis Montag, den 23.04.2023, fand die Speyerer Frühjahrsmesse statt. Die Polizei Speyer begleitete das Fest im Rahmen umfangreicher Präsenzmaßnahmen und führte Jugendschutzkontrollen durch.

Aus polizeilicher Sicht ist eine positive Bilanz der Herbstmesse zu ziehen. Bei wetterbedingt schwankendem Besucheraufkommen kann insgesamt ein ruhiger Festverlauf attestiert werden. Das polizeiliche Einsatzaufkommen war mit insgesamt 16 Einsätzen, Jugendschutzkontrollen ausgenommen, deutlich geringer als bei der Frühjahrsmesse im Vorjahr, in welchem es noch 39 Einsätze waren.

Erfreulicherweise gingen mit der Frühjahrsmesse nach bisherigen Erkenntnissen keine Diebstähle einher.

Im Festverlauf waren insgesamt vier Körperverletzungen zu verzeichnen, die sich ausnahmslos an Freitagen und Samstagen in den Abendstunden ereigneten. Ganz überwiegend handelte es sich bei den Beteiligten um Jugendliche und Heranwachsende. In mindestens drei von vier Fällen lag bei den Beschuldigten oder Geschädigten Alkoholeinfluss vor. In einem Fall setzten bislang unbekannte Täter aus einer vierköpfigen Gruppe heraus unvermittelt ein Tierabwehrspray gegen einen 16-Jährigen ein.

In einem Fall schritt die Polizei bei einem Streit ein und nahm sich in weiteren zwei Fällen Randalierern an, sodass Auseinandersetzungen frühzeitig verhindert wurden. Im Festverlauf erteilten Polizeibeamte fünf Platzverweise und mussten einen 19-Jährigen an zwei Tagen in Gewahrsam nehmen, da er, jeweils stark alkoholisiert, Körperverletzungen beging und Gegenstände umherwarf.

Die Beamten leiteten außerdem drei Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz ein, da sie bei verschiedenen Personen geringe Mengen Cannabis, Kokain und MDMA sicherstellten. Außerdem brachten sie ein vermisstes Kind zurück und entnahmen einem drogenbeeinflussten Autofahrer, der von der Messe kam, eine Blutprobe.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell