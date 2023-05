Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zu tief ins Glas geschaut

Kaiserslautern (ots)

Weil er die Befürchtung hatte, dass zwei Männer betrunken am Straßenverkehr teilnehmen, hat ein aufmerksamer Zeuge am Sonntagabend die Polizei verständigt. Er hatte gegen 20.45 Uhr beobachtet, wie die beiden offensichtlich stark alkoholisierten Männer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in ein Auto stiegen.

Eine Streife rückte aus und konnte die beiden Personen - wie beschrieben - vor Ort ausfindig machen. Sie saßen in einem Opel Signum und standen deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein freiwilliger Atemtest bei dem Mann, der auf dem Fahrersitz saß, zeigte einen Alkoholpegel von 2,24 Promille an.

Die Männer gaben zwar an, dass der Pkw nicht mehr fahrbereit wäre, dennoch wurde vorsorglich der Zündschlüssel sichergestellt. Der 40-Jährige kann ihn sich auf der Polizeidienststelle abholen, wenn er wieder nüchtern ist.

Leider nicht mehr rechtzeitig verhindern konnten Polizeibeamte eine Trunkenheitsfahrt am frühen Sonntagmorgen in der Eisenbahnstraße. Gegen 5.45 Uhr waren die Polizisten auf einen Pkw aufmerksam geworden, der in Richtung Barbarossastraße fuhr. Sie folgten ihm und stoppten den Wagen schließlich in der Alleestraße. Der 27-jährige Mann am Steuer hatte eine Alkoholfahne, und ein Schnelltest bescheinigte ihm einen Pegel von 0,65 Promille. Er musste sein Auto stehen lassen und für weitere Tests mit zur Dienststelle kommen. Auf den 27-Jährigen kommt eine Anzeige zu. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell