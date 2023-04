Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Einbrüche in Ewersbach und Dillenburg + Scheibe eingeworfen + Hoher Schaden an Audi + Unfallflucht in Offenbach + Unfall fordert Leichtverletzten + E-Bike am Bahnhof geklaut + Promillefahrt +

Dillenburg (ots)

Dietzhölztal-Ewersbach: Einbruch scheitert -

In der Zeit von Donnerstagfrüh, gegen 03.00 Uhr bis Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr versuchten Unbekannte in eine Gaststätte in der Hallstraße einzudringen. Die Täter hebelten an der Eingangstür, schafften es aber nicht diese zu öffnen. Zurück blieb ein Schaden von mindestens 200 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg: Diebe scheitern -

Auf Wertsachen aus einem Fastfood-Restaurant hatten des Diebe in der Kasseler Straße abgesehen. Gleich an mehreren Fenstern und Türen versuchten sie gewaltsam in das Restaurant einzudringen. Letztlich gaben sie ihr Vorhaben auf. Die Sachschäden summieren sich auf rund 3.000 Euro. Zeugen, die die Täter am frühen Sonntagmorgen, zwischen 03.50 Uhr und 06.50 Uhr in der Kasseler Straße beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn-Hörbach: Kirchenfenster eingeworfen -

Unbekannte Vandalen ließen ihre Zerstörungswut an einem Fenster der evangelischen Kirche aus. Die Täter schleuderten einen Stein in das Fenster. Die Reparatur wird rund 200 Euro kosten. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter zwischen Donnerstagabend, gegen 18.30 Uhr und Freitagnachmittag, gegen 14.30 Uhr beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang an der Kirche Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Siegbach-Übernthal: Audi beworfen -

Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden, den Unbekannte an einem silberfarbenen Audi A3 zurückließen. Der Wagen parkte zwischen Samstagabend, gegen 22.35 Uhr und Sonntagmorgen, gegen 09.10 Uhr in der Bachstraße, gegenüber der Hausnummer 18. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter einen Bruchstein von einer Mauer lösten und in die Heckscheibe des Audis schleuderten. Anschließend nahmen sie einen weiteren Stein aus der Mauer und warfen ihn gegen die Beifahrerseite des A3. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Mittenaar-Offenbach: Zaun beschädigt und abgehauen -

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Sackgasse des Neubaugebietes zwischen der Dernbacher Straße und der Straße "Christgreubchen" bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Am 20.03.2023, zwischen 11.00 Uhr und 17.00 Uhr beschädigte der flüchtige Unfallfahrer dort einen Zaun und ließ einen Schaden von rund 800 Euro zurück. Hinweise zum Unfallfahrer nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Lahnau: Vorfahrt missachtet -

Ein Leichtverletzter und zwei demolierte Fahrzeuge, das ist die Bilanz eines Zusammenstoßes am Freitagabend auf der Landstraße zwischen Dutenhofen und Garbenheim. Gegen 18.50 Uhr wollte eine 65-jährige Fordfahrerin von Dutenhofen kommend die Einmündung nach Lahnau passieren. Hierbei nahm sie einem aus dieser Richtung herannahenden Golffahrer die Vorfahrt. Der 23-jährige Lahnauer im Golf konnte nicht mehr ausweichen oder bremsen. Die in Mittenaar lebende Unfallfahrerin blieb unverletzt, ihr Unfallgegner im Golf trug leichte Verletzungen an einer Hand zurück. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm seinen Transport ins Wetzlarer Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Blechschäden summieren sich auf rund 20.000 Euro.

Wetzlar: E-Bike geklaut -

Am Willy-Brandt-Platz ließen Diebe ein rund 2.800 Euro teures E-Bike mitgehen. Der Besitzer hatte sein anthrazitfarbenes Fahrrad vom Hersteller KTM und der Bezeichnung "Macina Fun 9" am Donnerstagmorgen, gegen 11.00 Uhr in einem Fahrradunterstand am Busbahnhof an einem Metallbügel festgeschlossen. Als er am Freitagnachmittag, 14.30 Uhr zurückkehrte, war das Bike verschwunden. Diebe hatten den Bügel aus der Verankerung gerissen und sich mit dem Rad davongemacht. Hinweise zu den Fahrraddieben oder zum Verbleib des E-Bikes nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar-Naunheim: Promillefahrt gestoppt -

Mit Alkohol und mutmaßlich Drogen im Blut war ein 25-jähriger Fordfahrer am frühen Sonntagmorgen in der Ludwigstraße unterwegs. Gegen 02.30 Uhr stoppte eine Streife der Wetzlarer Polizei den Gießener. Sein Alkoholtest brachte es auf 1,21 Promille. Zudem besteht der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Anschließend durfte der die Polizeistation wieder verlassen.

