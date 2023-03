Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Nach Rennen bei Herborn Führerscheine einkassiert

Polizei sucht Zeugen

Dillenburg (ots)

--

Herborn - B 277: Auf Anordnung einer Bereitschaftsstaatsanwältin stellten Polizisten gestern Abend die Führerscheine zweier 19-Jährigen sicher. Die in Haiger und Herborn lebenden jungen Männer hatten sich mit ihren Boliden ein Autorennen auf der Bundesstraße 277 geliefert.

Mehrere Herborner und Sinner Anwohner hatten sich über mutmaßliche Autorennen zwischen den beiden Ortschaften beschwert. Entsprechender Auspuff- und Beschleunigungslärm schallte in beide Ortschaften. Kurz nach 21.00 Uhr wurde eine Zivilstreife der Herborner Polizei in Sinn auf einen PS-starken Golf aufmerksam. Der Wagen war auf der Herborner Straße in Richtung Herborn unterwegs. Kurz vor dem Ortsausgang schloss der Golf dicht auf einen vorausfahrenden VW Tiguan auf. Der Fahrer des Golfs löste mehrfach die Lichthupe aus, offensichtlich um den Vorausfahrenden zu einem Rennen zu animieren. Kaum hatten beide Fahrzeuge das Ortsschild passiert, gaben die Fahrer unter deutlichem Dröhnen der Abgasanlagen Vollgas. Die hintereinanderfahrenden VW beschleunigten auf annähernd 180 km/h, bei erlaubten 100 km/h Höchstgeschwindigkeit. In Höhe des Zubringers zur A 45 wird die B 277 zweispurig, hier blieben beide Fahrzeuge bei gleich hohem Tempo hintereinander, auch als von dem Zubringer Autos auf den rechten Fahrstreifen der Bundesstraße einbogen. An der Reuterbergkreuzung mussten der Golf- und der Tiguanfahrer wegen Rotlicht anhalten. Die Polizisten forderten die Fahrer auf, die Motoren abzustellen, ließen sich die Schlüssel aushändigen und kontrollierten Insassen und Fahrzeuge. Der Motor des Golfs verfügt über eine Leistung von 230 PS, der des Tiguan über 320 PS. Das vordere Kennzeichen des Golfs fehlte, an der Stoßstange war lediglich Klettband angebracht. Dieses hatte der 19-jährige Haigerer mutmaßlich abgenommen, um der Zuordnung bei einer Geschwindigkeitsmessung zu entgehen.

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Die Führerscheine der 19-Jährigen wurden sichergestellt. Beide befinden sich noch in der Probezeit. Angehörige kümmerten sich um die Abholung der Fahrzeuge.

Die Ermittler suchen Zeugen, die gestern Abend um kurz nach 21.00 Uhr als Autofahrer von dem Rennen auf der B 277 zwischen Sinn und Herborn betroffen waren. Zudem bitten sie Zeugen, die vor 21.00 Uhr Beschleunigungsrennen eines weißen VW Golf GTI oder eines blauen VW Tiguan R im Bereich Herborn oder Sinn beobachteten, sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Polizei in Herborn in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell