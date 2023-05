Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schmierfinken verunstalten Hauseingangstür

Kaiserslautern (ots)

Schmierfinken waren am Wochenende in der Bismarckstraße aktiv. Am Sonntag meldete ein Hausbesitzer, dass an seinem Wohnhaus die Eingangstür verunstaltet wurde. Unbekannte Täter hinterließen in blauer Farbe einen Schriftzug, vermutlich ein sogenanntes Tag (Signatur).

Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Sonntagnachmittag, 15 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, oder die wissen, wer hinter der Signatur steckt, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell