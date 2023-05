Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall am Opelkreisel: Vier Personen verletzt

Kaiserslautern (ots)

Am Opelkreisel hat es am Sonntagabend gekracht. Zwei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Alle Fahrzeuginsassen wurden verletzt. Zu dem Zusammenstoß kam es kurz nach 20 Uhr. Ein 20- jähriger Autofahrer verlor in der langgezogenen Rechtskurve vom Opelkreisel kommend in Fahrtrichtung des dortigen Schnellrestaurants die Kontrolle über sein Fahrzeug, drehte sich und geriet auf die Gegenfahrbahn. Ursächlich war wohl eine zu hohe Geschwindigkeit. Ein entgegenkommender 19-jähriger Fahrer konnte dem Audi TT nicht mehr ausweichen und es kam zur Kollision. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 19-Jährige mit seinem Fahrzeug nach hinten in die Leitplanke gedrückt. Die drei Pkw-Insassen des Skoda Enyaq sowie der Unfallverursacher wurden lediglich leicht verletzt. Die Polizei geht von einem wirtschaftlichen Totalschaden an beiden Fahrzeugen aus. |kfa

