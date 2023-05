Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Radler prallt Auto in die Seite

Kaiserslautern (ots)

In einer Seitenstraße in der Innenstadt sind sich am Montagmorgen ein Auto- und ein Fahrradfahrer in die Quere gekommen. Gegen 7.40 Uhr kam es an der Ecke Ludwigstraße/Hornstraße zu einem Zusammenstoß. Dadurch stürzte der Radler und verletzte sich.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der 24-jährige Autofahrer mit seinem Opel Vivaro in der Hornstraße in Richtung Ludwigstraße unterwegs. Der 33 Jahre alte Radfahrer fuhr in der Ludwigstraße auf dem Gehweg in Richtung Lauterstraße.

Im Einmündungsbereich zur Hornstraße verließ der Radler den Gehweg und querte die Fahrbahn. Dabei missachtete er den von links herannahenden Pkw und prallte diesem in die Seite. Die Folge: Der 33-Jährige fiel zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An Fahrrad und Auto entstanden Sachschäden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell