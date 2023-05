Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hasel: Fahrzeug gerät vermeintlich mehrfach in Gegenverkehr - Polizei sucht Zeugen oder mögliche Geschädigte

Freiburg (ots)

Am Samstag. 13.05.2023 gegen 15.00 Uhr soll ein Renault Twingo Fahrer auf der Strecke von der Innenstadt Wehr über die B 518 bis nach Hasel mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein. Ein Unfall konnte laut Zeugen nur dadurch verhindert werden, dass zwei entgegenkommende, bislang unbekannte Pkws, abbremsten und an den Fahrbahnrand auswichen. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht die entgegengekommene Fahrzeuge, sowie weitere Zeugen. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

