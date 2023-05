Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Gefährdung im Straßenverkehr - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Mit ihrem VW Up befuhr am Sonntag, 14.05.2023 gegen 15.00 Uhr eine 53 Jahre alte Frau die B 317 von Schönau kommend in Fahrtrichtung Zell im Wiesental. Im Bereich Mambach "Wühre Loch" Kurve wurde sie wohl von einem hinter ihr fahrenden Opel Zafira überholt, obwohl die gesamte Überholstrecke nicht übersehbar war. Es kam ein Pkw entgegen, woraufhin die 53-Jährige stark abbremsen musste, um eine Kollision mit dem wieder einscherenden Opel zu verhindern. Ob der entgegenkommende Pkw gefährdet wurde ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet den entgegenkommenden Fahrzeugführer oder weitere Zeugen, die Angaben zu einer Verkehrsgefährdung des Opel-Fahrers machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

