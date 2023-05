POL-FR: Schopfheim: Verbranntes Essen ruft Feuerwehr auf den Plan

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 14.05.2023, gegen 20:15 Uhr wurde das Polizeirevier Bad Säckingen darüber informiert, dass in Bad Säckingen zwei männliche Personen in eine leerstehende Klinik eingedrungen seien. Die Streife vor Ort habe zwei jugendliche Tatverdächtigte feststellen können, die anschließend an ihre Eltern übergeben wurden. Eine Anzeige wegen ...

