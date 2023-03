Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - ABSCHLUSSMELDUNG B 70 zwischen Borken und Raesfeld nach schwerem Verkehrsunfall komplett gesperrt

Raesfeld (ots)

Heute Nachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem 66-jährigen Motorradfahrer aus Borken und einem 56-jährigen PKW-Fahrer aus Raesfeld. Gegen 16:05 Uhr befuhr der Motorradfahrer die B70 (Raesfelder Straße) in Richtung Borken. In Höhe der Hausnummer 139 setzte er zum Überholen an und stieß unmittelbar nach Einleiten des Überholvorgangs gegen den Pkw des entgegenkommenden Raesfelders. Durch den Zusammenstoß wurde der Borkener lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik transportiert. Der 56-jährige Raesfelder wurde ebenfalls verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B70 im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt werden. Wie bereits berichtet, konnte die Sperrung zwischenzeitlich wieder aufgehoben werden. Ein Unfallaufnahmeteam aus Recklinghausen wurde zur Unterstützung angefordert. Durch den Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 15.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell