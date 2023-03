Borken (ots) - Tatort: Borken, Heidener Straße; Tatzeit: 12.03.2023, 20.25 Uhr; An der Weiterfahrt gehindert hat ein Polizist in seiner Freizeit einen mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehenden Autofahrer. Dem Beamten war am Sonntagabend auf der Bundesstraße 67 ein Auto aufgefallen, das in Schlangenlinien von dem Fahrer gelenkt wurde. Dabei geriet der Mann mehrfach in den Gegenverkehr. Anstatt der erlaubten 100 km/h ...

mehr