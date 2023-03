Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Betrunken mit dem Segway unterwegs

Ulm (ots)

Die Polizei hatte in Heidenheim am Samstag um 23.30 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Friedrichstraße durchgeführt. Dort fuhr ein 49-Jähriger mit seinem Segway. Während der Kontrolle konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Seinen Angaben nach hatte er am Nachmittag Alkohol getrunken. Nachdem er einen freiwilligen Alkoholtest ablehnte wurde durch den Bereitschaftsstaatsanwalt eine Blutentnahme angeordnet. Nach dieser Anordnung willigte er doch in einen Test ein. Dieser ergab einen Wert von über zwei Promille. Er wird wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige gebracht.

