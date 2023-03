POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Betrunkener Autofahrer kam von der Fahrbahn ab

Ulm (ots) - Am Sonntagmorgen, kurz nach 03.00 Uhr, meldete ein Autofahrer einen Fußgänger auf der vierspurigen B10 in Richtung Stuttgart. Die Polizei konnte den 16-Jährigen an der Auffahrt zur B10 an der Leitplanke lehnend antreffen. Er war deutlich betrunken. Er hatte vor einigen Tagen seinen Arm gebrochen gehabt und war in seinem unsicheren Zustand nun erneut ...

mehr