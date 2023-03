Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Krötenschutzzaun in Brand gesetzt

Ulm (ots)

Am Samstagabend, gegen 22 Uhr, rückte die Feuerwehr Biberach in die Arthur-Handtmann-Straße aus. Ein bisher Unbekannter hatte den Krötenschutzzaun entlang der Bahnlinie gleich an mehreren Stellen in Brand gesetzt. Verantwortliche Personen konnten auch durch die Polizei nicht festgestellt werden. Der Schaden wird auf ca. 100 EUR geschätzt.

