POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrer und Autofahrerin angegriffen, Zeugen gesucht - Völlig eskaliert ist in der Nacht auf Samstag in Ulm ein Unbekannter.

Gegen 02:30 Uhr befand sich der Unbekannte in der Neutorstraße. Dort stritt er sich lautstark mit anderen Personen. Ein 25-jähriger Radfahrer kam hinzu und fragte, ob er helfen könne. Anstatt Dank schlug ihm jedoch Aggressivität entgegen. Er fuhr deshalb weiter in Richtung Karlstraße. Der Unbekannte, weiterhin in Rage, warf ihm eine Bierflasche hinterher. Diese verfehlte den Radler, traf jedoch den vorbeifahrenden Golf einer 21-Jährigen. Damit noch nicht genug. Der Aggressor nahm einen Stein und warf auch diesen auf das Auto der jungen Frau. Der Stein brachte die hintere rechte Scheibe zum Bersten, prallte jedoch ab. Dadurch blieb die Mitfahrerin auf der Rückbank glücklicherweise unverletzt. Der Unbekannte flüchtete. Zuvor hatte er noch das Handy des Radlers eingesteckt, das dieser bei dem Vorfall verloren hatte. Kurze Zeit später beschädigte er in der Olgastraße die Eingangstüre eines Gebäudes. Auch hier warf er eine Flasche dagegen. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm den Vorfall auf und sucht nach Zeugen. Der Flüchtige wird beschrieben als dunkelhäutig, etwa 170cm groß, langer Bart. Bekleidet war er mit einer karierten Jacke mit weißen Emblemen sowie dunkler Hose und dunklen Schuhen. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0731/188-3312 zu melden.

