Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Unfall mit Schwerverletzten infolge Vorfahrtsmissachtung

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 19.55 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 284 bei Steinhausen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger PKW-Lenker befuhr den Gemeindeverbindungsweg von Olzreute in Richtung Steinhausen. Er wollte die Landstraße queren und übersah den vorfahrtsberechtigten 18-jährigen PKW-Lenker. Es kam zum Zusammenstoß. Der 20-jährige Fahrer wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Lenker kamen zur medizinischen Versorgung in nahegelegene Kliniken. An beiden Fahrzeug entstand Totalschaden. Außerdem wurde noch der Zaun eines angrenzenden Grundstücks beschädigt.

