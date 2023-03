Ulm (ots) - Am Wochenende wütete ein Unbekannter an einer Schule in der Tomerdinger Straße. Er schlug die Scheibe einer Glastür ein. Außerdem besprühte er die Hauswände mit Farbe. Eines seiner drei Graffitis stellt einen "Smiley" dar. Die Polizei Dornstadt nahm die Ermittlungen auf. Sie schätzt den Schaden ...

