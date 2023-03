Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Vandalismus an Schule

Zwischen Freitag und Montag beschädigte ein Unbekannter in Dornstadt ein Gebäude.

Ulm (ots)

Am Wochenende wütete ein Unbekannter an einer Schule in der Tomerdinger Straße. Er schlug die Scheibe einer Glastür ein. Außerdem besprühte er die Hauswände mit Farbe. Eines seiner drei Graffitis stellt einen "Smiley" dar. Die Polizei Dornstadt nahm die Ermittlungen auf. Sie schätzt den Schaden auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei klärt auf:

Eine Sachbeschädigung ist keine Bagatelle. Auch mutwillige Verunreinigungen, welche nur durch einen erhöhten Zeit- bzw. Kostenaufwand entfernt werden können, zählen dazu. Zeugen werden von der Polizei ermutigt, Hinweise zu geben. So kann die Polizei zeitnah einschreiten, und Eigentümern zu ihrem Recht verhelfen.

