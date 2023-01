POL-PPKO: Lampen von Christmas Garden entwendet

Koblenz (ots) - Am Donnerstag, 12.01.23, wurde der Polizei Koblenz gegen 18.45 Uhr ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Schillerstraße auf dem Oberwerth gemeldet. Bislang unbekannte Täter gelangten vermutlich im Verlauf des Nachmittags durch gewaltsames Aufhebeln einer rückwärtigen Tür in das Innere des Hauses und entwendeten hier diverse Gegenstände in nicht bekanntem Wert. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Koblenz unter der Rufnummer 0261-103 2690 ...

