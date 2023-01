POL-PPKO: Lkw-Fahrer beschädigt Schild und entfernt sich von der Unfallstelle

Koblenz (ots) - Am Abend des 11.01.23 wird die Polizei Koblenz gegen 19.45 Uhr über einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hans-Bellingshausen-Straße in Koblenz Neuendorf in Kenntnis gesetzt. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufbrechen einer rückwärtig gelegenen Tür gewaltsam Zugang in das Hausinnere und entwendeten hier diverse Wertgegenstände sowie Bargeld. Ein Zusammenhang zu einem ...

