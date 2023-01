Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Versuchter Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Koblenz (ots)

Am Abend des 11.01.23 versuchten bislang unbekannte Täter gegen 19 Uhr in ein Reihenhaus in der Hans-Bellingshausen-Straße in Koblenz einzubrechen. Durch das Zertrümmern der verglasten Terrassentür wurden Zeugen auf den Vorfall aufmerksam, die ihrerseits die beiden Täter durch Zurufen vertreiben konnten.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0261- 103 2690 entgegen

