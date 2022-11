POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots) - Am 2. November zwischen 18:45 und 20:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen schwarzen Mitsubishi Space Star, der auf einem Parkplatz an der Straße Am Dieksee in Lingen abgestellt war. Abschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lingen, Tel.-Nr.: 0591/870, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

mehr