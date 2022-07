Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Ausgebüxte Hunde sorgen für Großeinsatz

Celle (ots)

Hambühren - Am Vormittag des 28.07.2022 sind zwei Wolfshunde von ihrem Grundstück aus Hambühren ausgebrochen. Ihr Weg führte sie zunächst in Richtung des Celler Ortsteil Wietzenbruch. Auf ihrem Weg haben sie leider mindestens einen Hund angegriffen und so schwer verletzt, dass eine Behandlung in einer Tierklinik notwendig geworden ist. Im weiteren Verlauf sind die Hunde dann wieder in Richtung Hambühren gelaufen. Da die Hunde sich nicht haben einfangen lassen und sie auch schon andere Hunde angegriffen haben, sind sie nach Rücksprache mit den zuständigen Stellen zum Abschuss freigegeben worden. So ist zunächst am frühen Nachmittag die Hündin waidmännisch erlegt worden. Der zweite Hund ist soeben zu seinem Frauchen nach Hause zurückgekehrt. Der Auslauf wird gesichert und der Hund verbleibt in der Obhut der Hundehalterin.

