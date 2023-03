Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Zu viel getrunken

Zeugen sahen den 59-Jährigen am Montag in Geislingen mit dem Auto fahren.

Ulm (ots)

Gegen 21.30 Uhr meldeten Zeugen einen Streit in einer Tiefgarage in der Bahnhofstraße. Die Polizei traf dort einen 59-Jährigen an. Der verhielt sich zunächst aggressiv, beruhigte sich jedoch schnell wieder. Laut einem Zeuge sei der 59-Jährige zuvor alkoholisiert mit seinem Auto gefahren. Der Mann willigte einem Alkomattest ein. Das Ergebnis ergab einen Wert von deutlich über dem Erlaubten. Er musste Blutproben abgeben. Die sollen nun Aufschluss über den tatsächlichen Alkoholgehalt geben.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen. Die Polizei lobt das Verhalten des aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden.

