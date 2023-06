Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Kriminalpolizei ermittelt nach Sexualdelikten

Bonn (ots)

Das für die Aufklärung von Sexualdelikten zuständige Kriminalkommissariat 12 der Bonner Polizei bittet in zwei Fällen, die sich kürzlich in der Bonner Nordstadt ereignet haben, um Hinweise.

In der Nacht zu Sonntag (11.06.2023) erhielt die Polizei Kenntnis über ein Sexualdelikt, dass sich gegen 00:50 Uhr an der Bornheimer Straße zwischen Hochstadenring und Eifelstraße ereignet hatte. Die 33-jährige Geschädigte hatte zu diesem Zeitpunkt ein Taxi verlassen und war fußläufig zu einer etwa 100 Meter entfernten Wohnung unterwegs, als ihr ein unbekannter Mann entgegenkam und sie ansprach. Die Frau ließ sich auf dieses Gespräch nicht ein und ging in Richtung der Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses weiter.

Der Mann folgte ihr und als sie sich in den Hausflur flüchten wollte, drängte er sie dort hinein und beging an ihr sexuelle Handlungen. Aufgrund der massiven Gegenwehr der Frau ließ der Tatverdächtige von ihr ab, flüchtete aus dem Hausflur und verließ die Örtlichkeit in eine unbekannte Richtung.

Die sofort eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung oder Identifizierung des Mannes. Er wird nach bisherigem Sachstand wie folgend beschrieben:

Etwa 30-45 Jahre alt - ca. 1,80-1,90 m groß - normale, teils muskulöse Statur - schwarze, kurze, glatte Haare - dunklerer Hautteint - enges, weißes T-Shirt - evtl. hellblaue Jeans.

Bereits am 29.05.2023 hatte sich am Annagraben in der Bonner Nordstadt eine Tat ereignet, die zunächst als versuchtes Raubdelikt aufgenommen worden war (siehe dazu unsere Pressemitteilung vom 30.05.2023, 10:59 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5520542). Erst im Zuge der weiteren Ermittlungen hatten sich Hinweise auf eine dem Überfall zugrundeliegende sexuelle Motivation des Tatverdächtigen ergeben.

In beiden Fällen bitten die Ermittler, die auch Tatzusammenhänge zwischen den Vorfällen prüfen, um Hinweise zu den unbekannten Tatverdächtigen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu den geschilderten Straftaten gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail an KK12.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

