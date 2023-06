Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: 32-Jähriger nach Drogendelikten in Untersuchungshaft

Am Mittwoch (14.06.2023) vollstreckte die Ermittlungsgruppe Tannenbusch des Kriminalkommissariats 25 der Bonner Polizei einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen 32-jährigen Mann aus Bornheim. Der Mann war seit März 2023 insbesondere in Bonn-Tannenbusch mehrfach durch Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen. So wird ihm unter anderem vorgeworfen, am 21.03.2023 einen Beutel mit knapp 40 Gramm Marihuana in ein Gebüsch in Tannenbusch geworfen zu haben, als sich Polizeibeamte annäherten. Nur kurz nach seiner Entlassung von der City-Wache war er an diesem Tag gleich ein zweites Mal mit einem vergleichbaren Beutel unterwegs. Zwei Tage später wurde er wieder, diesmal mit knapp 100 Gramm Marihuana durch die Polizei angetroffen.

Am 21.05.2023 fiel der 32-Jährige dann im Bereich der Maximilianstraße in Bonner Innenstadt auf. Hier wird ihm vorgeworfenen, zunächst einen Mann bedroht und auf seiner Flucht vor den eintreffenden Polizeibeamten knapp 60 Gramm Marihuana, 3 Gramm Kokain und ein Messer weggeworfen zu haben.

Die Staatsanwaltschaft Bonn beantragte wegen der Delikte beim Amtsgericht Bonn einen Untersuchungshaftbefehl, der am Mittwoch durch die Ermittler des Kriminalkommissariats 25 in Bornheim vollstreckt werden konnte. Zum Zeitpunkt der Festnahme führte der Beschuldigte eine geringe Menge Marihuana mit sich.

Nachdem ein Richter den Haftbefehl verkündete, wurde der 32-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen den Beschuldigten lag darüber hinaus ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Beleidigung, Körperverletzung und Bedrohung vor.

