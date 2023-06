Polizei Bonn

POL-BN: Fahrer alkoholisiert: Auto überschlägt sich auf B 56 bei Swisttal-Miel

Swisttal (ots)

Ein 31-jähriger Autofahrer hat sich am Freitagabend, 16.06.2023, 19:15 Uhr, auf der gesperrten B 56 zwischen Swisttal-Miel und Buschhoven mit seinem Sportwagen überschlagen. Der Fahrer stand unter Alkoholeinwirkung. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand in Gesamtsachschaden von 80.000 Euro.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr der 31-Jährige um 19:15 Uhr mit seinem Pkw verbotswidrig die wegen Bauarbeiten gesperrte B 56 von Miel in Richtung Buschhoven. In einer Linkskurve verlor er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und seiner Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab. Der Pkw touchierte einen Baum, überschlug sich und blieb in einem Maisfeld auf dem Dach liegen. Der Fahrer, so der bisherige Kenntnisstand, erlitt leichte Verletzungen. Diese wurden in einem Krankenhaus behandelt.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Unfallverursachers. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Dem Fahrer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde durch die Polizei sichergestellt. Der Pkw wurde mit einem Abschleppwagen abtransportiert. Die Ermittlungen gegen den 31-Jährigen wegen Verkehrsgefährdung infolge Alkoholkonsums werden beim Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei in Meckenheim geführt.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell