POL-HG: +++ Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort +++ Verkehrsunfall durch Missachtung der Vorfahrt +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. Kennzeichen an Pkw entwendet, Friedrichsdorf, Lindenstraße, 26.04.2023, 23:55 Uhr bis 27.04.2023, 09:00 Uhr (mk) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde an einem in Bad Homburg geparkten Pkw ein Kennzeichen entwendet. Der weiße Opel war in der Zeit von 23:55 bis 09:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Lindenstraße geparkt. In ...

mehr