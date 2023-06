Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Erneut E-Bikes auf der A17 sichergestellt

Breitenau (ots)

Bereits im Januar und Februar 2023 verhinderten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel die Verbringung von mehreren E-Bikes ins Ausland. Diese waren durch Diebstahl im Bereich Osnabrück abhandengekommen. Am vergangenem Wochenende stellten erneut Polizeikräfte der Bundespolizei hochwertige E-Bikes fest.

Am 3. Juni, in den Nachtstunden, kontrollierte eine mobile Streifenbesatzung auf der A17, kurz vor der Grenze, in Fahrtrichtung Prag die Insassen, in einen PKW mit Anhänger. Der bulgarische Fahrer (50 Jahre) sowie weitere fünf Insassen konnten sich ausweisen. Bei der Überprüfung der Ladung des Anhängers stellten die Bundespolizeibeamten drei E-Bikes unter anderem der Marken BULLS, Gazelle sowie SCOTT fest. Diese drei Räder waren durch Diebstahl Anfang Mai im Bereich Osnabrück abhandengekommen, so der Abgleich der Rahmennummern der Räder im polizeilichen Auskunftssystem. Der bulgarische Fahrer konnte keine Eigentumsnachweise vorweisen.

Gegen den Beschuldigten, aus Bulgarien wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der Wert der E-Bikes auf ca. 10.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizei Sachsen gegen den Beschuldigten.

