Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Zeugenaufruf der Bundespolizei - Absetzschleusung in Lohmen

Lohmen (ots)

Am 23. Mai 2023 gegen 08:00 Uhr stellten erneut Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel bei Lohmen 18 Personen ausländischer Herkunft fest.

Aus den bisherigen Ermittlungen wurde bekannt, dass der Absetzvorgang der geschleusten Personen in unmittelbarer Umgebung von Lohmen durch bislang unbekannte Täter erfolgte. Die Personen sind vermutlich mittels Transporters und mit einem weiteren Pkw nach Deutschland geschleust worden.

Die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel fragt aus diesem Grund:

"Wer hat am 23. Mai 2023 im Bereich Lohmen, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 08:30 Uhr, haltende Fahrzeuge beobachtet. Wer kann Hinweise zu zwei mutmaßlichen Tatfahrzeugen Pkw Limousine Kombi mit polnischer Zulassung sowie Kleintransporter Mercedes Sprinter oder VW Crafter in der Farbe schwarz mit ukrainischer Zulassung geben".

Die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Einschleusung von Ausländern aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Schleusungshandlung hier im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge geben können.

Die Dienststelle der Bundespolizei ist 24/7 telefonisch unter 035023-676 300 zu erreichen.

Weiterhin können Sie die kostenfreie Hotline der Bundespolizei unter 0800 6 888 000 oder das Kontaktformular auf www.bundespolizei.de nutzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell