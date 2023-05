BPOLI BHL: Zeugenaufruf der Bundespolizei nach Absetzschleusung in Lohmen

Breitenau (ots) - Am 20. April 2023 kontrollierte am Vormittag eine Streife der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel am Rastplatz der A17 "Am Heidenholz" einen PKW Peugeot Kombi mit polnischer Zulassung. Die Fahrerin (45 Jahre) konnte sich mit ihrem ukrainischen Reisepass legitimieren, jedoch die weiteren sieben Insassen nicht. Drei Personen hatten keinen Sitzplatz verfügbar und lagen auf dem Fahrzeugboden während ...

mehr