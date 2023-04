Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Timmendorfer Strand

Zwei Verletzte und Vollsperrung der Bundesstraße 76 nach Verkehrsunfall

Lübeck (ots)

Am Mittwochnachmittag (19.04.) kam es auf der Bundesstraße 76 in Niendorf/ Ostsee zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Fahrzeugen. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen. Die Bundesstraße 76 war zeitweise voll gesperrt.

Gegen 15 Uhr befuhr der 28 Jahre alter Fahrer eines Citroen Jumper die Bundesstraße 76 aus Travemünde kommend in Richtung Timmendorfer Strand. In Höhe der Einmündung in den Waldweg beabsichtigte der Mann, nach links abzubiegen. Hierbei kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW Polo. Der 29-jährige Ostholsteiner versuchte noch, abzubremsen und auszuweichen, konnte die Kollision jedoch nicht mehr verhindern.

Infolge des Aufpralles wurde zudem ein verkehrsbedingt im Waldweg wartender Hyundai i10 beschädigt. Die 41 Jahre alte Insassin blieb unverletzt.

Die unfallbeteiligten Männer erlitten jeweils leichte Verletzungen, weshalb sie vorsorglich in ein Lübecker Krankenhaus gebracht werden mussten.

Ihre Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt wurden.

Der Sachschaden bewegt sich bei zirka 12.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten erfolgte bis 16:15 Uhr eine Vollsperrung der Bundesstraße 76. Der Verkehr wurde durch Niendorf/ Ostsee umgeleitet.

Die Unfallermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung führt die Polizei Timmendorfer Strand.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell