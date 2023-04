Lübeck (ots) - Am Mittwoch (19.04.) musste die Feuerwehr Lübeck zum ehemaligen Kleingartengelände Buntekuh nahe der Grapengießer Straße in Lübeck ausrücken. Dort standen mehrere Parzellen in Flammen. Starker Wind erschwerte die Löscharbeiten. Gegen 18.00 Uhr stellten Zeugen Rauchschwaden über dem nicht mehr genutzten Parzellengelände fest und informierten die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Berufsfeuerwehr Lübeck ...

mehr