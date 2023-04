Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Grömitz

Hoher Sachschaden nach Carportbrand

Lübeck (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag (20.04.) waren Polizei und Feuerwehr aufgrund eines Carportbrandes in Grömitz im Einsatz. Das Feuer griff auf drei Fahrzeuge über. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden bewegt sich im sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Neustadt i.H. ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Gegen 1 Uhr mehrten sich die Notrufe, nachdem es bereits zum dritten Mal innerhalb von vier Wochen in der Straße Gärtnerstieg brannte. Mit dem Eintreffen der Rettungskräfte stand der Holzcarport auf einem Privatgrundstück vollständig in Brand und hatte nicht zuletzt aufgrund starker Winde sowohl auf einen darunter abgestellten Wohnwagen als auch auf die parkenden PKW, bei denen es sich um einen Mercedes und einen Mini handelt, übergegriffen. Außerdem wurde nach Abschluss der Löscharbeiten festgestellt, dass infolge der Hitzeentwicklung Brandschäden an den Fenstern des Wohnhauses entstanden waren.

Die Bewohner, die zum Ausbruch des Brandes schliefen, blieben unverletzt.

Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Der Brandort wurde zum Zweck der Spurensuche, die am heutigen Tag durch die Neustädter Kriminalpolizei fortgesetzt wird, beschlagnahmt.

Auf demselben Grundstück hatte es zuletzt am späten Abend des 28. März 2023 gebrannt. Ein Tatzusammenhang kann mittlerweile nicht mehr ausgeschlossen werden.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung wurde eingeleitet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04561-6150 oder per E-Mail an Neustadt.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell