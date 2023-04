Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Nord

Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Lübeck (ots)

Am Dienstag, den 11.04.23, kollidierte der 19-jährige Fahrer eines grünen Audi A3 im Steinrader Weg in Lübeck im Vorbeifahren mit einem blauen Pkw, der dort geparkt war. Der junge Mann verließ kurzfristig die Unfallstelle, um für einen Hinweiszettel Papier und Stift zu besorgen. Bei seiner Rückkehr war der beschädigte Pkw weggefahren. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Es war gegen 18:30 Uhr, als der junge Lübecker durch den Steinrader Weg in Richtung Ziegelstraße fuhr. Kurz vor dem Kreisverkehr touchierte er mit seiner rechten Fahrzeugseite einen dunkelblauen größeren Pkw. Da er seine Kontaktdaten an dem parkenden Fahrzeug hinterlassen wollte, verließ er nach kurzer Begutachtung des Schadens die Unfallstelle. Als er in den Steinrader Weg zurückkehrte, hatte der Geschädigte diesen bereits in unbekannte Richtung verlassen.

Der Ermittlungsdienst des 2. Polizeirevier Lübecks sucht nun den Geschädigten, dessen Fahrzeug am Dienstag zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr im Steinrader Weg abgestellt war. Der Pkw müsste auf der linken Fahrzeugseite beschädigt sein. Der Ermittler bittet ihn oder etwaige Hinweisgeber auf das Fahrzeug sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0451-1316245 oder per E-Mail ED.Luebeck.2PR@polizei.landsh.de zu melden.

